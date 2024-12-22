BioSci: после крупных катаклизмов экологию восстанавливают папоротники

Американские исследователи из Нью-Йоркского ботанического сада, Университета Вайоминга и Калифорнийского университета установили, что папоротники играют ключевую роль в восстановлении экосистем после крупных катастроф, таких как масштабные лесные пожары и падения метеоритов.
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