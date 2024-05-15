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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае полицейские и общественники провели патриотическую беседу со школьниками

Начальник МО МВД России «Бородинский» полковник полиции Юрий Закавряшин и заместитель начальника подполковник полиции Иван Громков встретились со школьниками классов правоохранительной направленности, классов ЮИД и казачьих классов в школе № 3 города Бородино.

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