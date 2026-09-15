В Калуге нашли нового застройщика для ЖК "Калейдоскоп"

В Калуге появился шанс на возобновление строительства ЖК "Калейдоскоп", дольщики которого несколько лет ждут свои квартиры, рассказал губернатор Владислав Шапша.
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