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Татарстанда сайлаулар вакытында Бердәм мәгълүмат үзәге эшләячәк

Татарстанда сайлаулар вакытында Бердәм мәгълүмат үзәге эшләячәк

18, 19 һәм 20 сентябрьдә үтәчәк РФ Дәүләт Думасы депутатларын сайлау көннәрендә «Татар-информ» базасында Бердәм мәгълүмат үзәге эшләячәк.

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