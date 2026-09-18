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Тульские новости

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Губернатор Тульской области проверил подготовку отряда «БАРС-Тула»

Губернатор Тульской области проверил подготовку отряда «БАРС-Тула»

В отряде «БАРС-Тула» служат 25 сотрудников администрации и подведомственных учреждений региона. Основная задача подразделения — защита критически важных объектов Тульской области.

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