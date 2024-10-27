Время перемен, самосовершенствования и новых начинаний: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2024 года Алёна ЮрьеваВ ноябре 2024 года астролог Татьяна Рубина делится своими прогнозами, открывая перед нами завесу будущего.
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