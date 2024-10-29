Сегодня в Петербурге солнечно, но прохладно

Дождей не ожидается Сегодня, 29 октября, в Петербурге ожидается солнечная, но при этом холодная погода – над Северной столицей уже формируется гребень антициклона, который принесет с собой ветры северных румбов.
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