«Пусть радуется за пределами России»: Особняк Галкина хотят конфисковать и отдать переселенцам из Донбасса

Недавно общественники заявили, что дом артиста был построен с нарушениями. Первый зампред комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что если во время проверки прокуратуры будут выявлены нарушения, связанные со строительством особняка телеведущего Максима Галкина, тогда дом, скорее конфискуют.
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