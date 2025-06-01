Аскер Савв и Сергей Турчин поздравили детей !

Вместе с Прокурором Тахтамукайского района поздравили наших мальчишек и девчонок с Международным днем защиты детей! Спасибо Сергею Александровичу за постоянное внимание и искреннюю заботу о подрастающем поколении.
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