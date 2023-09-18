Генерал-майор Муравейко выдал любопытный факт о военных учениях Армении и США: Такого никто не знал

В Белоруссии заявили, что учения "Eagle Partner 2023", вероятнее всего, были запланированы ещё 2 года назадС 11 по 20 сентября в Армении проходят учения "Eagle Partner", в которых помимо армян принимают участие 85 американских солдат.
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