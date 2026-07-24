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"Высадки на Луну вообще не было" - Обсуждения в сети

"Высадки на Луну вообще не было" - Обсуждения в сети

На днях американский кинематографист Барт Сибрел затронул больную тему о высадке американцев на Луну в 1969 -м году .

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