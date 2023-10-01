Украине защищаться нечем, но факты продолжают скрывать

На Украине, судя в том числе по крайне успешным атакам русских войск, совсем плохо с системами ПВО. Эксперты считают, что Незалежная растратила свои запасы зенитных ракет и теперь ей попросту нечем защищаться.
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