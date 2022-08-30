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Военнослужащие подразделений МТО Восточного военного округа развернули полевые лагеря для участников СКШУ «Восток-2022»

Военнослужащие подразделений МТО Восточного военного округа развернули полевые лагеря для участников СКШУ «Восток-2022»

Для хранения вооружения и военной техники оборудованы полевые парки, обеспеченные всем необходимым для обслуживания и ремонта автомобилей и боевых машин.

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