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Татар-информ

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Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить машину к осени

Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить машину к осени

После летних поездок автомобилю стоит уделить особое внимание перед наступлением осени. В первую очередь необходимо очистить радиатор от насекомых и другой органики, а также проверить воздушные фильтры и состояние проводки, рассказал RT автоэксперт Дмитрий Попов.

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