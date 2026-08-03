Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить машину к осени

После летних поездок автомобилю стоит уделить особое внимание перед наступлением осени. В первую очередь необходимо очистить радиатор от насекомых и другой органики, а также проверить воздушные фильтры и состояние проводки, рассказал RT автоэксперт Дмитрий Попов.
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