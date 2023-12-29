На Кубани задержали мужчину, планировавшего воевать на стороне Украины

Он собирался выехать в соседнюю странуСотрудники ФСБ задержали при попытке выезда на территорию Украины мужчину, планировавшего вступить в ряды террористического военизированного объединения и участвовать в действиях против Вооруженных сил РФ.
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