Нина Шацкая в Питере поделилась заработком с уличными реперами

Нина Шацкая, приехав с супругом на Новогодние каникулы в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть от трудов праведных, неожиданно выступила на улице Рубинштейна, где на каждом шагу бар или ресторан, или ещё какое заведение.
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