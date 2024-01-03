Нина Шацкая в Питере поделилась заработком с уличными реперами

Нина Шацкая, приехав с супругом на Новогодние каникулы в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть от трудов праведных, неожиданно выступила на улице Рубинштейна, где на каждом шагу бар или ресторан, или ещё какое заведение.