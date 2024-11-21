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Петербургский дневник

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В Петербурге на месяц изменят маршруты троллейбусов № 7 и 33

В Петербурге на месяц изменят маршруты троллейбусов № 7 и 33

Из-за работ на улице Стахановцев В Петербурге из-за работ на сетях коммуникаций с 5:00 22 ноября до 1:00 21 декабря закрывается троллейбусное движение по улице Стахановцев, сообщили сегодня в пресс-службе «Горэлектротранспорта».

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