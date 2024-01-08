Apple выведет гарнитуру Vision Pro на рынки Китая, Канады и Великобритании вслед за СШАРассуждая о приближении момента начала продаж гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro в США, постоянный автор рубрики Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) предположил, что задержка с выходом новинки на другие рынки не будет слишком большой, и во вторую очередь устройство поступит в продажу в Китае, Канаде и Великобритании.