В Новосибирской области рассматривают продление до 2026 года налоговой льготы для владельцев электромобилей, а также расширяют зарядную инфраструктуру — в регионе уже работают 175 электрозаправочных станций, включая федеральные трассы в сторону Алтая, Томска и Омска.
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