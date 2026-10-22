В Новосибирской области рассматривают продление до 2026 года налоговой льготы для владельцев электромобилей, а также расширяют зарядную инфраструктуру — в регионе уже работают 175 электрозаправочных станций, включая федеральные трассы в сторону Алтая, Томска и Омска.