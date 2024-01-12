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Венедиктов из-за закрытия «Эха» подал иск к топ-менеджерам «Газпром-Медиа» на 1,1 млрд

ООО «Эмхк» руководимое бывшим главредом радио «Эхо Москвы» иностранным агентом Алексеем Венедиктовым подало в суд иск к пятерым топ-менеджерам “Газпром-медиа” и членам совета директоров ЗАО “Эхо Москвы” на 1,1 млрд рублей, указывается в на сайте базы данных арбитражных дел.

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