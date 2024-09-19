Бывшему Нюши грозит 10-летний срок в тюрьме

История с исчезновением 3 миллионов рублей, переданных для инвестиций, продолжает разворачиваться. Выяснилось, что пострадавшим от мошенничества стал житель Москвы, который доверил средства Игорю Сивову и его партнеру по бизнесу Денису Фаткуллину.
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