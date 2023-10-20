RESIDENT EVIL 4 (2023), или как я сгорел, слился и порвался! Говно, грязь, злые местные ж...

RESIDENT EVIL 4 (2023), или как я сгорел, слился и порвался!Говно, грязь, злые местные жители – это вовсе не описание Санкт-Петербурга, а всего лишь Resident Evil 4! На сей раз игра из HD, Ultra HD и Super Ultra Mega HD Edition выросла аж в ремейк! Насколько сильно он отличается от оригинала и что мне понравилось, а что не понравилось в нынешнем Resident Evil 4 – вы узнаете прямо сейчас! читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.