СМИ узнали о сокращении финансирования DOGE программ по борьбе с дезинформацией

Департамент эффективности госуправления США (DOGE) сокращает финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда (NSF), поддерживающего разработку искусственного интеллекта, примерно на $135 млн.
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