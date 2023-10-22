Бастрыкин потребовал отчет по делу о нападениях мигрантов на детей в Самаре

С 15 по 17 октября в городе произошел ряд конфликтов между местными жителями и мигрантами Доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях мигрантов в Самаре потребовал подготовить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.