Бастрыкин потребовал отчет по делу о нападениях мигрантов на детей в Самаре

С 15 по 17 октября в городе произошел ряд конфликтов между местными жителями и мигрантами Доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях мигрантов в Самаре потребовал подготовить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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