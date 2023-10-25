Спецназ бойцы ВДВ остановили колонну бронетехники ВСУ в районе Вербового

Вражескую колонну бронетехники частично выбили, после чего остальные машины повернули назад.Воздушная разведка ВДВ Вооруженных сил России засекла колонну противника, в составе которой были два танка и бронемашины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии