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Царьград

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Спецназ бойцы ВДВ остановили колонну бронетехники ВСУ в районе Вербового

Спецназ бойцы ВДВ остановили колонну бронетехники ВСУ в районе Вербового

Вражескую колонну бронетехники частично выбили, после чего остальные машины повернули назад.Воздушная разведка ВДВ Вооруженных сил России засекла колонну противника, в составе которой были два танка и бронемашины.

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