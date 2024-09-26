Кардиолог назвала неочевидные признаки инфаркта

Иногда неочевидные симптомы становятся единственным проявлением инфаркта. Подробнее о них и наиболее часто встречающихся рассказала 26 сентября «Известиям» врач-кардиолог первой категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Небольсина.