Кардиолог назвала неочевидные признаки инфаркта

Иногда неочевидные симптомы становятся единственным проявлением инфаркта. Подробнее о них и наиболее часто встречающихся рассказала 26 сентября «Известиям» врач-кардиолог первой категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Небольсина.
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