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Депутат АдГ Брага: Германия не хочет искать компромиссы по Украине

Депутат АдГ Брага: Германия не хочет искать компромиссы по Украине

Германия не проявляет интерес к поиску компромисса по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 22 февраля заявил депутат и координатор работы фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага.

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