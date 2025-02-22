Германия не проявляет интерес к поиску компромисса по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 22 февраля заявил депутат и координатор работы фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага.
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