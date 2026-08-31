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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Ян продал Усману Нурмагомедову BMW X5 Competition за 13,3 млн рублей

Чемпион UFC Петр Ян рассказал, как в 2022 году продал Усману Нурмагомедову автомобиль BMW X5 Competition.

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