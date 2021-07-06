Ринок автомобільного світла України трансформується, через об'єднання лідерів

Український ринок тюнінгу автомобільного світла зазнає суттєвих змін. Українська компанія AMS (AutoMotive Systems) заявляє, що разом із німецько-китайським концерном AOZOOM вони досягли згоди, що український ринок потребує особливої уваги.
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