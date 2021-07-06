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Ринок автомобільного світла України трансформується, через об'єднання лідерів

Ринок автомобільного світла України трансформується, через об'єднання лідерів

Український ринок тюнінгу автомобільного світла зазнає суттєвих змін. Українська компанія AMS (AutoMotive Systems) заявляє, що разом із німецько-китайським концерном AOZOOM вони досягли згоди, що український ринок потребує особливої уваги.

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