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В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в ряде регионов

В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в ряде регионов

По прогнозу специалистов Гидрометцентра, в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Республике Коми в ближайшие дни ожидается похолодание до 22–30 градусов мороза.

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