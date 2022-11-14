В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в ряде регионов

По прогнозу специалистов Гидрометцентра, в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Республике Коми в ближайшие дни ожидается похолодание до 22–30 градусов мороза.