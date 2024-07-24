Миллиарды для олигарха Харитонина: орфанный куш для друга Голиковой?

Когда мы говорим орфанные болезни, то добавляем дорого, очень дорого. Порядок закупки препаратов для лечения этого списка болезней утверждает Правительство РФ, куда входит и вице-премьер Татьяна Голикова.
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