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  • федор
    Тебя мразота расстрелять надо . Урод ни совести, ни чести, поэтому скотобаза ты не офицер, а обыкновенная ворюга . Ру...Иванов считает св...
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Миллиарды для олигарха Харитонина: орфанный куш для друга Голиковой?

Миллиарды для олигарха Харитонина: орфанный куш для друга Голиковой?

Когда мы говорим орфанные болезни, то добавляем дорого, очень дорого. Порядок закупки препаратов для лечения этого списка болезней утверждает Правительство РФ, куда входит и вице-премьер Татьяна Голикова.

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