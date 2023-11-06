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Алтайский край стал лидером в Сибири по доле предложений работы на "удаленке"

Алтайский край стал лидером в Сибири по доле предложений работы на "удаленке"

С начала года по октябрь в Алтайском крае число таких вакансий выросло на 155% к предыдущему году — было открыто 5,5 тысячи предложений на удаленную работу Алтайский край стал лидером в СФО по доле предложений работы на "удаленке".

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