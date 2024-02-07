Первый в истории США криптобанк официально объявил о прекращении операций с криптовалютами

Американский Vast Bank объявил о своем решении прекратить операции с цифровыми активами. Это стратегическое решение было принято руководством в связи с полученным ими в октябре 2023 года приказом Управления валютного контроля (OCC).
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