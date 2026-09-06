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На Юрьевском рубеже завершили проект по развитию мемориального комплекса

На Юрьевском рубеже завершили проект по развитию мемориального комплекса

Мемориальный комплекс посетили около 300 человек — ветераны СВО, школьники, студенты и участники форума ветеранов и волонтёров.

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