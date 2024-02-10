Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Boyko
    Эта тварь пытается обратить на себя внимание в прессе,  дать 5 лет строгого и быстро вылечить его.Дно пробито. Исла...
  • ПавелЗзаварзин
    Калёным железом нужно выжигать этих черножопых тварей!Дно пробито. Исла...
  • Василий Оснач
    Это просто разжигание огня на основе религии и этноса, делается это целенаправленно мелкими штрихами, то тут то там, ...Дно пробито. Исла...

"Он очень обижен!" Карлсон откровенно высказался о Путине и интервью

"Он очень обижен!" Карлсон откровенно высказался о Путине и интервью

Большинство из вас уже посмотрело то главное интервью первой части XXI века, которое Владимир Путин дал Такеру Карлсону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Путин НЕ ОБИЖЕН!! Как говорят в России: &quot;НА обиженных воду возят&quot;... Путин просто оставил в прошлом свои заблуждения и радужные надежды  в отношении Запада. ДЕ ФАКТО!!
Ответить
7 час.
лл
лина любимцева
Путин НЕ Карлсону &quot;втолковывал&quot; ИСТОРИЮ РОССИИ, а тем,кто будет смотреть его интервью на Западе. Не все, или даже мало кто там, хотя бы имеет представление об истории России. ИМ ЭТО НЕ НУЖНО БЫЛО! ... Так вот Путин  повествовал именно ИМ, а не Карлсону. Это же было политическое интервью, а не частная беседа между Путиным и Такером Карлсоном. А вы уже делаете некие нелицеприятные и даже оскорбительные &quot;выводы&quot; в отношении Карлсона... Не хорошо...
Ответить
7 час.
Геннадий Исаков
Путин сказал американцам, что мы свою страну СССР уничтожили, чтоб Америка и Европа взяли Россию в свою капиталистическую семью. Путин считает их партнерами.  Мы же ваши - говорит Путин, - буржуйские! Даже взять в НАТО предлагали.  А они не только не взяли, но и принялись травить. Это непонятно и обидно. Опять нас надули.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх