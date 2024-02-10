Большинство из вас уже посмотрело то главное интервью первой части XXI века, которое Владимир Путин дал Такеру Карлсону.
"Он очень обижен!" Карлсон откровенно высказался о Путине и интервью
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Путин НЕ ОБИЖЕН!! Как говорят в России: "НА обиженных воду возят"... Путин просто оставил в прошлом свои заблуждения и радужные надежды в отношении Запада. ДЕ ФАКТО!!
Ответить
7 час.
лл
лина любимцева
Путин НЕ Карлсону "втолковывал" ИСТОРИЮ РОССИИ, а тем,кто будет смотреть его интервью на Западе. Не все, или даже мало кто там, хотя бы имеет представление об истории России. ИМ ЭТО НЕ НУЖНО БЫЛО! ... Так вот Путин повествовал именно ИМ, а не Карлсону. Это же было политическое интервью, а не частная беседа между Путиным и Такером Карлсоном. А вы уже делаете некие нелицеприятные и даже оскорбительные "выводы" в отношении Карлсона... Не хорошо...
Ответить
7 час.
Геннадий Исаков
Путин сказал американцам, что мы свою страну СССР уничтожили, чтоб Америка и Европа взяли Россию в свою капиталистическую семью. Путин считает их партнерами. Мы же ваши - говорит Путин, - буржуйские! Даже взять в НАТО предлагали. А они не только не взяли, но и принялись травить. Это непонятно и обидно. Опять нас надули.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии