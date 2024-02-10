"Он очень обижен!" Карлсон откровенно высказался о Путине и интервью

лл

лина любимцева

Путин НЕ Карлсону "втолковывал" ИСТОРИЮ РОССИИ, а тем,кто будет смотреть его интервью на Западе. Не все, или даже мало кто там, хотя бы имеет представление об истории России. ИМ ЭТО НЕ НУЖНО БЫЛО! ... Так вот Путин повествовал именно ИМ, а не Карлсону. Это же было политическое интервью, а не частная беседа между Путиным и Такером Карлсоном. А вы уже делаете некие нелицеприятные и даже оскорбительные "выводы" в отношении Карлсона... Не хорошо...