Авада кедавра, эзотерики! В подмосковный «Хогвартс» нагрянула прокуратура

Прокуратура потребовала от магазина сувениров «АХогвартс» с полным названием «Международный университет магии и колдовства» убрать из этого названия слово университет, чтобы не вводить в заблуждение клиентов.
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