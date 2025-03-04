«Сбер» предсказал всплеск ИИ-мошенничества, к которому никто не готов, к сер...

«Сбер» предсказал всплеск ИИ-мошенничества, к которому никто не готов, к середине этого годаМошенники в 2025 году начнут активно использовать ИИ для создания дипфейков, подделки голоса и телефонных звонков на разных языках.
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