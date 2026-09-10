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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ изучает вариант с буллитами до начала матчей, сказал Морозов: «При ничьей победителя определит серия, которая исполняется до стартового вбрасывания. Это придаст ажиотаж»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига изучает вариант, при котором перед матчами будет проводиться серия буллитов.

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