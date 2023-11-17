Службе участковых уполномоченных полиции в России исполнилось 100 лет

17 октября во всей России отмечают день участковых уполномоченных полиции. И в день своего профессионального праздника, те, кто неустанно следят за соблюдением прав граждан и всегда идут на помощь, показали корреспонденту Станиславу Григорьеву, как проходит их рабочий день.
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