Завтра похолодание до +8 градусов ночью

Завтра ночью станет прохладнее, а днём температура едва превысит +21 градус. Как изменится погода дальше? Узнай в статье!Сегодня, 16 сентября, дневная температура воздуха составит +19 градусов.
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