Судебные приставы конфисковали автомобиль у любителя пьяной езды из Коноши

С начала года это уже 104-й автомобиль, конфискованный судебными приставами в доход государства.51-летнего жителя посёлка Коноша задержали за повторное вождение в состоянии опьянение и осудили по уголовной статье.
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