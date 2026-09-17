В Астрахани реанимацию для младенцев укомплектовали высокотехнологичным оборудованием

Клинический родильный дом имени Ю. А. Пасхаловой получил серьезное технологическое обновление. В реанимацию, диагностический блок и родильные палаты поступил комплекс высокотехнологичного оборудования стоимостью свыше 20 миллионов рублей, сформированный за счет средств ОМС, собственных ресурсов учреждения и партийных программ.