Бойцы рассказали, как они используют противодронные сети в зоне СВО

ИЗВЕСТИЯ Российские военнослужащие рассказали корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину о том, как они используют противодронные сети для защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.
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