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Фигуристка Медведева рассказала, как ее затащить в постель

Фигуристка Медведева рассказала, как ее затащить в постель

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила в сториз Instagram на вопросы подписчиков. Один из пользователей социальной сети поинтересовался у спортсменки о том, как затащить ее в постель, на что она ответила: "Меня не надо туда затаскивать.

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