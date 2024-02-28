Британский адмирал счел маловероятным новое наступление ВСУ в 2024 году

В ближайшие месяцы Украина будет находиться в затруднительном положении, а командование ВСУ вряд ли сможет начать новое наступление в этом году, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.
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