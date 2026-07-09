Песков: диалог Путина и Трампа остаётся конструктивным, несмотря на разногласия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сохраняет конструктивный характер, даже при наличии определённых расхождений в позициях сторон.
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