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RT Russia

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Песков: диалог Путина и Трампа остаётся конструктивным, несмотря на разногласия

Песков: диалог Путина и Трампа остаётся конструктивным, несмотря на разногласия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сохраняет конструктивный характер, даже при наличии определённых расхождений в позициях сторон.

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