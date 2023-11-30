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Белорусский «Полонез» на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования

Белорусский «Полонез» на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования

Как стало известно, белорусская военная делегация во главе с начальником Департамента международного военного сотрудничества — помощником министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерием Ревенко в эти дни с официальным визитом находится в Республике Куба.

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