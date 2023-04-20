В Лужниках состоятся соревнования «Лига триатлона ФТР & IRONSTAR 1/8 MOSCOW LUZHNIKI». Они пройдут 21-22 апреля

21-22 апреля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в третий раз состоятся соревнования по триатлону на дистанции 1/8 – «Лига триатлона ФТР & IRONSTAR 1/8 MOSCOW LUZHNIKI».
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