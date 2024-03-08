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Эскортница из Сан-Франциско случайно попала в кадр со Стефом Карри и стала популярной в социальных сетях

Эскортница из Сан-Франциско случайно попала в кадр со Стефом Карри и стала популярной в социальных сетях

Эскортница из Сан-Франциско Кэтрин Тэйлор случайно попала на фотографию во время празднования Стефеном Карри очередного попадания, когда он имитировал движение из гольфа, и привлекла всеобщее внимание.

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