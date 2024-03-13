Страна и люди
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Страна и люди

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Расчет ПТРК «Фагот» поразил боевиков ВСУ в укреплениях на Купянском направлении

Расчет ПТРК «Фагот» поразил боевиков ВСУ в укреплениях на Купянском направлении

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» из состава подразделений группировки войск «Запад» ликвидировал украинских боевиков в командно-наблюдательном пункте противника на Купянском направлении.

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